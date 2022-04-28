Премьер Болгарии едет в Киев
Кирил Петков направляется в Киев с рабочим визитом (Фото:Kiril Petkov/Facebook)
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков едет в Киев.
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Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Поездка в Киев с болгарской делегацией», — написал он.
Петков обнародовал видео, на котором он садится в поезд Укрзализныци.
Ожидается, что во время визита в Киев он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
18 марта появилась информация, что Болгария высылает десять российских дипломатов. Страна также отозвала своего посла в России для консультаций из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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