Премьер Болгарии едет в Киев

28 апреля, 11:24
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Кирил Петков направляется в Киев с рабочим визитом (Фото:Kiril Petkov/Facebook)

Кирил Петков направляется в Киев с рабочим визитом (Фото:Kiril Petkov/Facebook)

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков едет в Киев.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Поездка в Киев с болгарской делегацией», — написал он.

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Петков обнародовал видео, на котором он садится в поезд Укрзализныци.

Видео дня
https://twitter.com/KirilPetkov/status/1519572577391456258

Ожидается, что во время визита в Киев он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

18 марта появилась информация, что Болгария высылает десять российских дипломатов. Страна также отозвала своего посла в России для консультаций из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Болгария Владимир Зеленский Война России против Украины

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