Премьер Болгарии едет в Киев 28 апреля, 11:24 Цей матеріал також доступний українською Кирил Петков направляется в Киев с рабочим визитом (Фото:Kiril Petkov/Facebook)

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков едет в Киев.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Поездка в Киев с болгарской делегацией», — написал он.

Петков обнародовал видео, на котором он садится в поезд Укрзализныци.

Видео дня

Ожидается, что во время визита в Киев он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

18 марта появилась информация, что Болгария высылает десять российских дипломатов. Страна также отозвала своего посла в России для консультаций из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.