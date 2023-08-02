Третья чеченская война не началась из-за войны в Украине — глава правительства Ичкерии в эмиграции 2 августа, 11:50 Украинские военные в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

Глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев в интервью Radio NV заявил, что третья чеченская война не началась только потому, что война в Украине идет не так, как планировала Россия.

«Они планировали, я знаю абсолютно точно, что готовилась третья чеченская война. И те, кто пришли бы на смену Путину, его преемники, должны были развязать эту войну под предлогом войны с кадыровцами и Кадыровым. Так было запланировано. Но война в Украине отменила, отложила это. Путин развязал краткосрочную войну, он рассчитывал на короткую войну, победу, и в дальнейшем военные уже могли бы взяться и за Чечню. Но что произошло, то произошло», — заявил Закаев в эфире Radio NV.

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Ранее сообщалось, что на стороне Украины против России воюют от 150 до 200 добровольцев из Чечни, родители и деды которых участвовали в защите независимости Ичкерии.

Они воюют в батальоне Джохара Дудаева, батальоне шейха Мансура и еще одном «секретном» батальоне, который работает с украинской военной разведкой.



Один из чеченских добровольцев с позывным Мага рассказал СМИ, что для них это «третья чеченская война». Он выразил уверенность, что на этот раз удастся победить Россию.

Чеченские бойцы утверждают, что они хотят как можно быстрее вернуться домой и освободить свою страну.