Россия потеряла в Украине 6 тысяч единиц техники и страдает от нехватки запчастей — NYT 14 октября, 21:51 Уничтоженная российская техника в освобожденном Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия потеряла 6 тысяч единиц техники и расходует боеприпасы с такой скоростью, что не может найти им замену. Об этом сообщает The New York Times в пятницу, 14 октября, со ссылкой на недавний отчет правительства США.

В отчете сказано, что, по данным США, из-за санкций Россия еще в мае начала испытывать нехватку «критически важных» поставок для дизельных двигателей, деталей для двигателей вертолетов и самолетов, а также танков.



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Как пишет NYT, из-за экспортного контроля пострадали способности страны-агрессора производить высокоточное оружие. Также у России проблемы с менее передовыми технологиями — из-за нехватки подшипников у агрессора трудности с производством и ремонтом танков, самолетов, подводных лодок и так далее, пишут авторы отчета.

По информации американского правительства, российским спецслужбам для обхода санкций приказали незаконно покупать западные технологии и комплектующие. Россия также обратилась за поставками к Ирану и Северной Корее, которые сами находятся под западными санкциями. С тех пор США ввели санкции против иранских компаний-производителей дронов, которые Москва закупила для использования против Украины.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что сейчас главная задача международной коалиции — найти способы помешать России производить больше боеприпасов. В материале NYT сказано, что США ищут другие слабые места, такие, как шариковые подшипники или крепления, которые могут еще больше затруднить производство товаров военного назначения на территории страны-агрессора.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 15 000 единиц техники, а также около 64 300 своих военных.