«Ошеломительно и неприемлемо». Генерал Петреус о потерях россиян под Бахмутом 7 июня, 19:26 Разрушенная многоэтажка в Бахмуте, 21 мая 2023 года (Фото:93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Дэвид Петреус, который ранее возглавлял ЦРУ и Центральное Командование Вооруженных сил США, в интервью NV назвал потери россиян под Бахмутом потрясающими и неприемлемыми.

«То скромное достижение, которое они (россияне - ред.) сделали, в конце концов взяв почти весь город Бахмут, далось им невероятной ценой. По оценкам, только в этом районе было потеряно 20 тысяч человек. Это ошеломительно. Это неприемлемо. Имейте в виду, что это только в одной битве, и это гораздо больше, чем Советский Союз потерял за почти 10 лет в Афганистане», — подчеркнул Петреус в интервью NV.

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7 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают двигаться вперед на флангах на бахмутском направлении.

5 июня заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Васильевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещеевка (100−700 м).

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere заявлял, что с 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек, тогда как потери ВСУ были в 7,5 раза меньше.

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

При этом в ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.



Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны были передать свои позиции регулярной армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью.

