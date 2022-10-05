Посольство Японии официально возобновило работу в Киеве
Японские дипломаты вернулись в Киев частично (Фото:Nathan Boadle/Unsplash)
В среду, 5 октября, Посольство Японии в Украине возобновило работу в Киеве.
Как сообщили в пресс-службе японского внешнеполитического ведомства в Facebook, дипломаты будут усиливать сотрудничество между Украиной и Японией. Токио продолжит оказывать помощь в восстановлении Украины.
В то же время, консульский отдел посольства пока не возобновил работу.
Над зданием посольства в Киеве подняли японский флаг.
Япония оставалась последней страной — членом G7, чье посольство в Украине не возобновило работу.
Сотрудники посольства Японии были переведены во временное отделение связи, созданное в марте во Львове.