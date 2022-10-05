Посольство Японии официально возобновило работу в Киеве

5 октября, 14:54
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Японские дипломаты вернулись в Киев частично (Фото:Nathan Boadle/Unsplash)

Японские дипломаты вернулись в Киев частично (Фото:Nathan Boadle/Unsplash)

В среду, 5 октября, Посольство Японии в Украине возобновило работу в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе японского внешнеполитического ведомства в Facebook, дипломаты будут усиливать сотрудничество между Украиной и Японией. Токио продолжит оказывать помощь в восстановлении Украины.

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В то же время, консульский отдел посольства пока не возобновил работу.

Над зданием посольства в Киеве подняли японский флаг.

https://www.facebook.com/embassyofjapaninukraine/videos/1156330515229517/

Япония оставалась последней страной — членом G7, чье посольство в Украине не возобновило работу.

Сотрудники посольства Японии были переведены во временное отделение связи, созданное в марте во Львове.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Япония Война России против Украины

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