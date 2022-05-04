Посольство Швеции возобновило работу в Киеве

4 мая, 14:57
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Шведские дипломаты снова в Киеве (Фото:Tobias Thyberg/Twitter)

Шведские дипломаты снова в Киеве (Фото:Tobias Thyberg/Twitter)

В среду, 4 мая, посольство Швеции в Украине возобновило работу в Киеве.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщил посол Швеции Тобиас Тиберг.

«Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе», — написал он в своем Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/TobiasThyberg/status/1521792386778767360

На фоне снижения эскалации вокруг Киева ряд стран начали возвращать своих дипломатов в столицу после того, как они были эвакуированы в другие города Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ. Так, 6 апреля в Киев вернулись турецкие дипломаты. Бельгия также собирается вернуть работу своего посольства.

С 18 апреля в Киеве возобновило работу посольство Италии. В ближайшее время это сделают дипломаты из Испании.

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29 апреля возобновило работу посольство Азербайджана, в этот же день в Киев вернулась посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Швеция Война России против Украины

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