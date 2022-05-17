Посольство Израиля возобновило работу в Киеве
Израильские дипломаты вернулись в Киев (Фото:@IsraelinUkraine)
Во вторник, 17 мая, в Киеве возобновило работу посольство Израиля.
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Израильский посол Михаил Бродский поднял флаг возле здания дипломатического представительства в украинской столице.
«Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг у здания посольства Израиля в Киеве», — отметили там.
На фоне снижения эскалации вокруг Киева ряд стран начали возвращать своих дипломатов в столицу после того, как они были эвакуированы в другие города Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ. Так, 6 апреля в Киев вернулись турецкие дипломаты. Бельгия также собирается вернуть работу своего посольства.
С 18 апреля в Киеве возобновило работу посольство Италии. 29 апреля возобновило работу посольство Азербайджана, в этот же день в Киев вернулась посол Великобритании Мелинда Симмонс.
С 4 мая в украинской столице заработало посольство Швеции.
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