Посольство Греции возобновляет работу в Киеве 10 мая, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Греческие дипломаты вернулись в Киев (Фото:dole777/Unsplash)

Посольство Греции в Украине возобновляет работу в Киеве.

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Как сообщили в греческом внешнеполитическом ведомстве, в украинскую столицу возвращаются дипломаты и персонал.

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«Посольство Греции в Киеве, руководство которого покинуло город по соображениям безопасности вскоре после вторжения России в Украину, вновь открывается в городе с необходимым персоналом», — отметили там.

В МИД Греции добавили, что посольство совместно с генеральным консульством в Одессе, которое работает в обычном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также экспатриантам в Украине.

На фоне снижения эскалации вокруг Киева ряд стран начали возвращать своих дипломатов в столицу после того, как они были эвакуированы в другие города Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ. Так, 6 апреля в Киев вернулись турецкие дипломаты. Бельгия также собирается вернуть работу своего посольства.

С 18 апреля в Киеве возобновило работу посольство Италии. 29 апреля возобновило работу посольство Азербайджана, в этот же день в Киев вернулась посол Великобритании Мелинда Симмонс.

С 4 мая в украинской столице заработало посольство Швеции, 8 мая возобновили работу посольства США и Канады.

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