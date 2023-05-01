Посол Германии в Украине ответила на критику относительно предоставления военной помощи ее страной 1 мая, 16:46 Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Фото:Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew)

Посол Германии Анка Фельдгузен ответила на критику своей страны относительно предоставления Украине военной помощи ее страной в статье для Киевского безопастностного форума.

Она отметила, что понимает «нетерпеливость украинцев» из-за того, что военная помощь Германии «заняла определенное время». В то же время госпожа посол напомнила, что финансовая, гуманитарная и военная помощь Германии Украине уступает только помощи США.

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«27 февраля 2022 года Канцлер Олаф Шольц выступил перед Бундестагом, нашим национальным парламентом, с уже известными словами о Zeitenwende, эпохальном изменении как в международной политике, так и во внешней политике Германии. Три дня спустя после ужасного полномасштабного вторжения Путина в Украину Германия отказалась от своей предыдущей многолетней политики и объявила, что она будет поставлять оружие Украине для защиты свободы и демократии. Я считаю, что это решение было своевременным», — заявила Фельдгузен.

По ее словам, хотя украинцы могут иногда считать, что Германия отстает в предоставлении военной поддержки «Германия вместе с Украиной» и «Германия на этом пути надолго».

«Наша поддержка основательна и долгосрочна: для помощи в защите Украины и ее народа, для восстановления источников существования и реализации социальных проектов, в антикоррупционных реформах и децентрализации как части процесса присоединения Украины к ЕС. Так долго, как это будет необходимо», — заверила госпожа посол.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что Россия пытается объединить ультраправых и ультралевых политиков в Германии, чтобы снизить помощь Украине.