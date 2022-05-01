«Эта война будет последней для РФ». После поражения Путина в Украине в России произойдет переворот — советник главы МВД 1 мая, 13:57 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные осматривают часть уничтоженной российской техники в Запорожской области. 30 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Сценарий, когда Россия проиграет войну в Украине, а диктатора Владимира Путина отдадут под трибунал, абсолютно реалистичный, уверен советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Война России против Украины — главные события 1 мая

«Исторически, Россия терпит крах после военного поражения. Власть в России переживает перевороты и уничтожение после военного поражения. Я не исключаю, что после того, как они потерпят поражение в Украине, произойдет какой-то переворот. Одним из вопросов урегулирования отношений между Россией, Западом и нами может быть выдача Путина в Гаагу», — отметил в эфире Радио НВ Андрусив.

Видео дня

Впрочем, добавляет он, любое правосудие достаточно длительный процесс, но самое важное, чтобы оно произошло:

«Разгром Гитлера обеспечил до 70 лет мировой стабильности. Сейчас разгром Путина должен обеспечить долговременный мир и новую систему международной безопасности на года. Поэтому это не о сроках, а о справедливости, которая должна наступить».

Андрусив как ученый еще до полномасштабного российского вторжения написал несколько публикаций, где утверждал, что война в Украине будет последней для России:

«Я проводил параллель именно с Германией. Она должна была потерпеть два больших поражения, чтобы полностью трансформировать себя, свое сознание и отношение к этому. Для россиян [поражение в Украине] станет вторым. Первое — это распад Советского Союза, поражение одного поколения. А второе — поражение в этой войне. И после этого, убежден, у них запустятся те же процессы, что и в Германии, когда они приходят к выводу, что решать вопросы силой больше невозможно».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.