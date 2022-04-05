После трагедии в Буче. Португалия, Словения и ЕС высылают российских дипломатов 5 апреля, 23:35 Цей матеріал також доступний українською Погибшая женщина в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Португалия, Словения и Евросоюз объявили о высылке из страны российских дипломатов после событий в Буче, где российские военные пытали и убивали мирных жителей.

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Пресс-служба МИД Словении сообщает, что сократит численность дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ. Также Словения вызывает российского посла для выражения возмущения и самого протеста в связи с «явными свидетельствами совершения ВС РФ военных преступлений против гражданского населения в украинском городе Буча».

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По данным AFP News Agency, Словения вышлет 33 дипломата.

Также Португалия вышлет 10 сотрудников посольства России в Лиссабоне, сообщает СNN cо ссылкой на МИД Португалии. Отмечается, что действия российских дипломатов «противоречат национальной безопасности» Португалии.

«Правительство Португалии вновь заявляет о своем твердом и решительном осуждении российской агрессии на территории Украины», — говорится в сообщении.

Также о высылке российских дипломатов из ЕС сообщил Жозеп Боррель в Twitter.

«Я принял решение назначить персонами нон грата ряд должностных лиц Постоянного представительства Российской Федерации при ЕС за занятие деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу», — написал он.

Ранее Эстония и Латвия также объявили, что высылают российских дипломатов и закрывают консульства.

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