Помощница госсекретаря США находится с визитом в Киеве

1 ноября, 15:41
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В Госдепе США назвали цель визита Донфрид в Украину (Фото:USEmbassyKyiv/Twitter)

В Госдепе США назвали цель визита Донфрид в Украину (Фото:USEmbassyKyiv/Twitter)

Во вторник, 1 ноября, помощница госсекретаря США по делам Европы и Азии Карен Донфрид прибыла в Киев.

Как сообщили на сайте Госдепа, она буде находиться в Украине до 2 ноября.

Цель ее поездки — подчеркнуть неизменную и постоянную поддержку США Украине, защищающей свою свободу и территориальную целостность от жестокой войны России.

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Во время визита Донфрид встретится с членами администрации президента Украины Владимира Зеленского, представителями Министерства иностранных дел и другими членами Кабмина.

Она обсудит усилия по предоставлению помощи в сфере безопасности и энергетической поддержки, а также по содействию реформам и восстановлению Украины.

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Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала фото с помощнице госсекретаря США на вокзале в Киеве.

«Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствовала Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, как она отстраивается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов», — добавила дипломат в Twitter.

https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1587433588856918018

1 ноября Киев также посетила еврокомиссар по энергетике Карди Симонс.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Госдеп США Энтони Блинкен Война России против Украины

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