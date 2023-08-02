«Если без оскорблений». Подводя итоги саммита Россия-Африка Путин выглядел как маньяк — Цимбалюк 2 августа, 16:50 Роман Цимбалюк отметил, что, подводя итоги саммита Россия-Африка, Владимир Путин говорил преимущественно об Украине (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Блогер и журналист Роман Цимбалюк в интервью Radio NV заявил, что, подводя итоги саммита Россия-Африка, российский диктатор Владимир Путин выглядел как маньяк и больше говорил об Украине, чем об Африке.

«Если без обид, мы все же в прямом эфире, он реально выглядит как маньяк. Вот просто эта тема Украины ему не дает покоя. Он же подводил итоги саммита Россия-Африка, а об Африке фактически ни одного слова не было сказано. То есть он три дня пожимал руки африканским лидерам (часть из них еще те „каннибалы“), а потом все вернулось к Украине», — сказал Цимбалюк в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, фразы Путина о том, что «Украина не хочет договариваться, а мы готовы» — это сигнал союзникам, которые поставляют оружие Украине, «что, мол, может, как-то договоримся».

Российский диктатор Владимир Путин на форуме Россия — Африка в Санкт-Петербурге заявлял, что он якобы готов к переговорам для завершения войны.

При этом Путин повторил африканским лидерам пропагандистский тезис о том, что переговоров не хотят Украина, США и НАТО.

Во время еще одной встречи с лидерами стран Африки Путин заявил, что «нейтральный статус Украины» имеет принципиальное значение для РФ



2 августа министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что эта страна убеждает Россию вернуться к переговорам по зерновой сделке, из которой та вышла в прошлом месяце.