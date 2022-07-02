«Вынужден бродить по всем». Подоляк высмеял попытки Путина найти союзников в войне против Украины

2 июля, 16:12
Российский диктатор Путин пытается втянуть Беларусь в войну против Украины (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool/Reuters)

Российский диктатор Путин пытается втянуть Беларусь в войну против Украины (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool/Reuters)

Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк высмеял попытки российского диктатора Владимира Путина найти союзников в войне против Украины, иронично назвав его «чрезвычайно эффективным полководцем».

Об этом он сказал в интервью изданию Настоящее время.

«Сам Путин чрезвычайно эффективен как полководец. Воюя против Украины своей великой армией в миллион человек, он вынужден сегодня бродить по всем. Приехал сегодня на Каспийский саммит и просил: „Дайте армию, чтобы мы зашли в Украину“. Сейчас в Беларуси просит армию. Насколько великий (в ироничном смысле) этот человек, что он просит у бывших стран Советского Союза хоть какие-то армейские части для того, чтобы эффективно продолжать воевать против маленькой Украины. Это гениально», — сказал Подоляк.

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Он добавил, что диктатор даже не видит, насколько это уничижительно выглядит со стороны.

«То есть ты тут хвалился, ходил, прихрамывая, рассказывал, что мы весь мир на колени поставим, а теперь ходишь и побираешься везде, просишь: «Дайте армию, зайдите с этой стороны, мы не можем сами уничтожить этих украинцев, давайте вы еще туда зайдете», — сказал советник главы ОПУ.

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Он также подчеркнул, что на сегодня украинские власти четко понимают, кто есть кто, и готовы к проявлению агрессии с любой стороны.

Россия напала на Украину 24 февраля. 2 июля — 129-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакую гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери. На данный момент ВСУ ликвидировали почти 36 тысяч оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Путин Михаил Подоляк Война России против Украины

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