«Вынужден бродить по всем». Подоляк высмеял попытки Путина найти союзников в войне против Украины
Российский диктатор Путин пытается втянуть Беларусь в войну против Украины (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool/Reuters)
Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк высмеял попытки российского диктатора Владимира Путина найти союзников в войне против Украины, иронично назвав его «чрезвычайно эффективным полководцем».
Об этом он сказал в интервью изданию Настоящее время.
«Сам Путин чрезвычайно эффективен как полководец. Воюя против Украины своей великой армией в миллион человек, он вынужден сегодня бродить по всем. Приехал сегодня на Каспийский саммит и просил: „Дайте армию, чтобы мы зашли в Украину“. Сейчас в Беларуси просит армию. Насколько великий (в ироничном смысле) этот человек, что он просит у бывших стран Советского Союза хоть какие-то армейские части для того, чтобы эффективно продолжать воевать против маленькой Украины. Это гениально», — сказал Подоляк.
Он добавил, что диктатор даже не видит, насколько это уничижительно выглядит со стороны.
«То есть ты тут хвалился, ходил, прихрамывая, рассказывал, что мы весь мир на колени поставим, а теперь ходишь и побираешься везде, просишь: «Дайте армию, зайдите с этой стороны, мы не можем сами уничтожить этих украинцев, давайте вы еще туда зайдете», — сказал советник главы ОПУ.
Он также подчеркнул, что на сегодня украинские власти четко понимают, кто есть кто, и готовы к проявлению агрессии с любой стороны.
Россия напала на Украину 24 февраля. 2 июля — 129-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакую гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери. На данный момент ВСУ ликвидировали почти 36 тысяч оккупантов.
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