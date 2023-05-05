«Свидетельствуют о сильном психическом напряжении». Подоляк прокомментировал последние заявления Пригожина, Пескова, Лаврова и Медведева

5 мая, 18:32
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Михаил Подоляк констатировал, что последние заявления пособников режима Владимира Путина свидетельствуют, что они нервничают (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк констатировал, что последние заявления пособников режима Владимира Путина свидетельствуют, что они нервничают (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал недавние заявления главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, главы МИД РФ Сергея Лаврова и бывшего президента и премьера России Дмитрия Медведева.

«Любые заявления российских субъектов, в частности Лаврова, Пескова, Медведева и, безусловно, Пригожина ВК Вагнер), направлены исключительно на неприхотливого внутреннего потребителя. К реалиям войны они отношения не имеют и обычно свидетельствуют о сильном личном психическом напряжении», — заявил Подоляк на своей странице в Twitter.

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Он подчеркнул, что реальную информацию о войне и положении дел в Бахмуте можно получить только из сообщений украинских военных.

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4 мая Пригожин опубликовал видео с рядами трупов вагнеровцев, которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом. Он также обматерил руководство российской регулярной армии - Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о «недостатке боеприпасов 70%».

5 мая Пригожин заявил, что его террористы «выйдут из Бахмута» Донецкой области с 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Пригожина о выходе из Бахмута, но отказался его комментировать.

4 мая Песков заявлял, что решение о недавней загадочной атаке на Кремль якобы было принято в Вашингтоне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил в атаке на Кремль «киевских террористов» и каких-то «хозяев» на Западе.

Медведев после загадочной атаки беспилотников на Кремль заявил о необходимости физического устранения президента Украины Владимира Зеленского.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Сергей Лавров Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Евгений Пригожин Михаил Подоляк Война России против Украины

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