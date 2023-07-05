В июле или августе. Авиаэксперт объяснил, почему задерживаются учения украинских пилотов на F-16 5 июля, 19:44 Лоренс-Ян Вийге, который будет помогать тренировать украинских пилотов летать на F-16 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал в интервью NV, почему задерживаются учения украинских пилотов на F-16, которые изначально планировали начать в июне.

Как объяснил в эфире Radio NV Романенко, это связано с необходимостью подготовить учебные центры, которых стало меньше из-за того, что F-16 массово снимают с вооружения стран НАТО.

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«Натовские страны не нуждаются в тренажерах и учебных центрах для F-16. И вот только когда возник вопрос поставки самолетов Украине и подготовки летного и технического состава на них, тогда эта проблема стала актуальной. Пропускная способность, каждая страна готовила не более звена, четыре пилота ежегодно, а сейчас надо подготовить целую бригаду», — сказал авиаэксперт.

По его словам, многие тренажеры и учебные центры уже были перепрофилированы под F-35.

Романенко рассказал, что по меньшей мере десять двухместных самолетов F-16B остались в Дании, также они есть в Бельгии и Нидерландах.

Авиаэксперт отметил, что боевая, летная и огневая подготовка на F-16 не проводится в Европе.

«Она раньше проводились в Канаде, я, к примеру, наблюдал ее в Гуз-Бей, в Канаде. Сейчас [она], кажется, не работает и подготовка идет уже в Соединенных Штатах», — сказал он.

Романенко подытожил, что обучение пилотов на тренажерах, практический курс и боевая подготовка должны быть связаны в единую систему и работать по единому графику, и эти проблемы «известная своей не очень быстрой реакцией» натовская бюрократия пытается решить как можно быстрее.

«В целом, информация была такая: если наши министры говорят, что учения будут в июле, то датские, нидерландские официальные лица говорят, что подготовка начнется только в августе. Вот какая-то такая ситуация», — добавил авиаэксперт.

5 июля заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что она планирует начать учения украинских пилотов в августе. Эта страна собирается подготовить 20 пилотов.

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

СМИ писали, что Дания может начать обучение в августе. Нидерланды в июне выражали готовность начать учения через несколько месяцев.

По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали.

Также не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.

Politico пишет, что Украина может получить первые истребители F-16 в начале 2024 года.