«Путин по одному всех передавит». Выборы нелогично делать во время войны — политолог 2 августа, 15:16 Политолог Николай Давидюк отметил важность единства украинцев во время войны (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV подчеркнул, что в Украине не стоит проводить выборы во время войны.

В эфире Radio NV Давыдюк упомянул о «кулуарных заявлениях европейских дипломатов, что Украине очень нужны выборы, потому что демократия под угрозой».

«Они нагнетают. Уже даже [глава Верховной Рады] Стефанчук за это агитировал. Я знаю, некоторые функционеры уже там цены на бюллетени уточняли», — заявил политолог.

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Он подчеркнул, что выборы нужно проводить только после войны, потому что во время войны это «нелогично, независимо от того, позволяет ли это военное положение».

«Это разъединяет общество. А если нам кто-то советует разъединить общество, тогда мы проигрываем самое главное оружие — народ Украины. В одиночку нас всех передавят и разрежут. И если мы сейчас разделимся на фракции, а партий у нас будет порядка десяти… Видите, уже и фильмы под отдельные партии снимают; и ютюбы начали закупать, и телеграм-каналы делить. Если мы разделимся из единого могучего украинского народа на десятки партий и фракций, тогда от нас ничего не останется. Тогда Путин по одному всех передавит», — убежден Давыдюк.

28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала Рада заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, и в ближайшее время «будет актуализирован» вопрос об изменениях в закон О правовом режиме военного положения, согласно которому проведение выборов во время военного положения невозможно.

Недавно президент ПАСЕ Тини Кокс заявлял о необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения.

В июне президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, состоятся ли в следующем году выборы в Украине, заявил, что они состоятся, если Украина к тому времени победит в войне.

До этого Стефанчук также заявлял, что вопрос парламентских выборов не стоит на повестке дня, поскольку, согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения.



Следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре 2023 года, а президентские — весной 2024 года.