Журналист объяснил, почему важно присутствие Китая на переговорах по мирному плану Зеленского в Джидде 9 августа, 17:56 Китайская, саудовская и американская делегации на саммите в Джидде, 6 августа 2023 года (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Гендиректор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Radio NV объяснил, почему важно присутствие Китая на переговорах по мирному плану президента Украины Владимира Зеленского в Джидде.

«Это историческое событие, потому что главная задача была для всех, и для Запада, и для Украины, — чтобы эта наша война не превратилась в конфликт между Западом и осью Китай — Россия. Чтобы Китай не занял позицию России, и не просто не занял позицию, а не помогал ей в войне. Есть разные мнения по этому поводу, происходит это или нет, поставляют какие-то товары двойного назначения или нет, но факт на сегодня остается в том, что открыто политически Китай Россию не поддерживает», — сказал Мартыненко в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, благодаря тому, что Китай участвовал в конференции в Джидде, была решена задача «сохранить этот статус-кво неподдержки Китаем России и оторвать, если хотите, их уже окончательно от России, сделать так, чтобы она действительно осталась в политическом углу».

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«Я не хотел бы это преувеличивать, потому что мы не знаем всех тонкостей позиции Китая, еще утечек по этому поводу не было. Были утечки, что западные дипломаты были довольны тем, как Китай участвовал, с чем он приехал на эту конференцию и тем, что не исключает продолжения этого процесса», — добавил он.

Мартыненко объяснил, что Китаю по разным причинам не нужна война, поэтому ему нужен мир, однако отметил, что позиции США и Китая в этом плане даже не близки, и насколько позиция Китая будет эволюционировать, пока неизвестно.

По словам журналиста, Саммит мира с участием глав государств, который должен состояться до конца года, должен зафиксировать общую или близкие позиции его участников в декларации. Он объяснил, что для Украины было бы идеально, если бы в декларации говорилось о выводе российских войск из Украины.

Мартыненко сказал, что это добавит Путину проблем в межгосударственных отношениях, «потому что в таком случае у него останется среди союзников исключительно Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Никарагуа», а мифы о России как лидере Глобального Юга, борющегося с Западом «закончатся».

«После этого будет понятно, что есть Россия, есть четыре-пять сателлитов, а есть весь остальной мир. И тогда уже можно будет говорить обо всем остальном мире. Желательно, чтобы там было больше африканских стран, латиноамериканских, но в принципе это будет мнение мира. В этом плане это политически важно, важно для позиционирования России как агрессора, тогда все поймут, подпишутся под этим. Но для этого еще надо действительно много работать, и это будет результатом решения, если будет приниматься не просто потому, что Украина этого хочет, или требует, или предлагает, или Соединенные Штаты это предлагают», — подытожил журналист, подчеркнув, что это зависит от позиции Китая.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И сказал главе МИД государства-агрессора РФ Сергею Лаврову в телефонном разговоре, что Китай в попытках найти политическое урегулирование войны России против Украины будет поддерживать «независимую и беспристрастную» позицию.

Ранее в МИД Китая заявили, что переговоры в Саудовской Аравии на выходных по поиску мирного решения войны России против Украины помогли «консолидировать международный консенсус». В ведомстве пообещали, что Пекин продолжит «укреплять диалог на основе своего мирного плана из 12 пунктов и «накапливать взаимное доверие».

Переговоры в Джидде завершились в воскресенье, в них приняли участие более 40 стран, в том числе Китай, Индия, США и страны Европы. Россия не присоединилась к саммиту.

От Китая в Саудовскую Аравию поехал спецпредставитель страны и бывший посол в РФ Ли Хуэй. Он также в мае посетил шесть европейских столиц, в частности Киев, чтобы попытаться найти общий язык для окончательного политического урегулирования российской агрессии.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, который состоит из 12 пунктов. В частности, Пекин заявил о необходимости уважения территориальной целостности, призвал к переговорам, прекращению боевых действий, однако при этом выступил против санкций.