«Для нас этот вариант смертельный». Экс-командир роты батальона Айдар рассказал что будет, если до октября ВСУ не освободят значительные территории 4 июля, 15:33 Украинские военные на БМП Брэдли возле линии фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/RFE/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, что будет, если Вооруженные силы Украины не освободят до октября значительные территории.

В эфире Radio NV Дикий сказал, что союзники Украины «дают понять, что у нас окно возможностей где-то примерно до октября».

«Если мы за лето и сухую часть осени этого года что-то серьезное приобретаем и показываем какие-то значительные результаты, тогда существует высокая вероятность, что нам предоставят то, чего нам еще не хватает, чтобы все же победно закончить эту войну. А если этого не произойдет, то нам прямым текстом фактически скажут, что время замораживать конфликт», — считает экс-командир роты батальона Айдар.

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По его словам, в таком случае победит российская парадигма о так называемой «боевой ничьей».

«Что будто обе стороны уже сделали максимум возможного, получили максимум возможных результатов, все равно уже ни мы, ни россияне ничего не добьемся, так какой смысл просто гробить людей годами на одной и той же линии фронта, лучше на этой самой линии фронта просто „перестать стрелять“», — описал ее Дикий.

Экс-командир роты батальона Айдар отметил, что поскольку стрелять Украина может только патронами и снарядами, которые ей поставляют союзники, они имеют реальный рычаг, чтобы принудить Украину к переговорам.

«Мы прекрасно понимаем, что для нас этот вариант смертелен. Для нас этот вариант, кроме того, что мы теряем 20% площади нашей страны, мы оставляем под оккупацией миллионы людей, мы теряем выход к Черному морю, он в дальнейшем полностью контролируется россиянами, а мы можем там просить какие-то коридоры, коридорчики. Но главное другое. И с оккупированными территориями, и с замороженным, незаконченным конфликтом совершенно очевидно, что нас не примут ни в ЕС, ни в НАТО. Нас и так не все там рады видеть, но замороженный конфликт — это просто железная гарантия, что мы ни туда, ни туда не вступаем», — описал последствия такого развития событий Дикий.

Также, по его словам, это означает, что в краткосрочной перспективе Украина не получит ни инвестиций, ни репараций, а союзники прекратят финансировать госбюджет Украины, который сейчас зависит от этого финансирования на 60%, «максимум до конца года».

«И таким образом мы остаемся с коллапсом экономики, коллапсом государственного бюджета, без денег, без перспектив. И только с одной перспективой, что через несколько лет Россия оправится, соберет новую армию и в абсолютно обнищавшую страну, из которой просто из-за нищеты уедет еще значительная часть населения, вернется новая российская армия уже с учетом всех тех ошибок, которые они сделали сейчас. Ни для кого не секрет, что им нужна вся Украина, а за сколько раз ее продавить, это уже вопрос. Попробовали всю за раз, посмотрели, зубы поломали, пытаются теперь отгрызть хотя бы кусок, но с тем, что дальше пойдут следующие куски», — подытожил экс-командир роты батальона Айдар.

Ранее газета The New York Times сообщала, что в администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что прогресс украинского контрнаступления на начальном этапе «отстает от графика».

Также два западных чиновника и высокопоставленный военный представитель США сообщили CNN, что на начальных этапах контрнаступление Украины было «менее успешным, чем ожидали западные союзники».