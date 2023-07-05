«Весомый аргумент». Почему Зеленский сказал, что нужно показать успехи контрнаступления до саммита НАТО — военный эксперт

5 июля, 16:56
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Владимир Зеленский заявил, что Украина должна показать результаты контрнаступления перед саммитом НАТО в интервью испанским СМИ (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна показать результаты контрнаступления перед саммитом НАТО в интервью испанским СМИ (Фото:president.gov.ua)

Офицер Армии обороны Израиля и военный эксперт Игаль Левин в интервью Radio NV объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нужно показать результаты контрнаступления до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

«Речь идет о том, что вот будет саммит и нам нужно показать что-то, что бы мы могли. Не то что мы обязаны, у нас дедлайн, — потому что если мы сможем что-то такое показать, это будет весомый аргумент на столе переговоров», — сказал Левин в эфире Radio NV.

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По словам военного эксперта, речь идет о переговорах во время закрытых бесед.

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Он подчеркнул, что Запад и НАТО «хотят вкладываться только в тех, у кого получается».

«Они дали средства и хотят видеть результат с этими вложенными средствами. после этого они хотят перейти к следующему качественному уровню», — объяснил Левин.

Военный эксперт также подчеркнул, что США помогают Украине не потому, что им «жалко украинцев», а потому что национальные интересы США в каких-то вопросах совпадают с национальными интересами Украины.

«Украине важно быть сильной, чтобы выжить, отразить российскую агрессию, а США важно ослабить Россию, это точка соприкосновения, и поэтому США помогают Украине финансово, оружием», — сказал он.

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30 июня в нтервью испанским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна показать результаты контрнаступления перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11 июля, «но каждый метр стоит жизни».

Глава государства рассказал, что планы контрнаступления защитников Украины в последние месяцы замедлились из-за проливных дождей. Он призвал партнеров продолжать поддерживать Украину оружием. Зеленский отметил, что во время осеннего контрнаступления, «при всем уважении к союзникам», «артиллерия опоздала».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

«Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки, или что-то такое. Каждый день, каждый метр дается кровью», — подчеркнул он.

5 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина на саммите НАТО получит «много», но не все то, на что рассчитывает. До этого он говорил, что Украине могут пообещать более легкий путь к членству в НАТО после завершения войны и большую военную поддержку.

Редактор: Анастасия Одинцова

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