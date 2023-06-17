Стать «дикобразом» недостаточно. Почему Украине не стоит брать пример только с Израиля — Климкин 17 июня, 10:03 Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, рассказал в интервью Radio NV, почему для Украины недостаточно только «стратегии дикобраза», похожей на израильскую.

«Я всегда очень осторожно, мы об этом уже говорили в наших разговорах, отношусь к идее, что давайте сделаем из Украины своеобразного „дикобраза“… Но я двумя руками за то, чтобы мы были своеобразным „дикобразом“ в рамках НАТО», — сказал Климкин в эфире Radio NV.

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По словам экс-министра, любая реальность, похожая на Израиль, не будет работать для Украины «по принципу копирования».

«И причины достаточно ясны. У Израиля есть ядерное оружие, хоть и скрытое, у его врагов нет. У нас ситуация с Россией, по меньшей мере, пока еще абсолютно другая», — объяснил он.

Климкин отметил, что в поддержке Израиля действует американское правило качественного преимущества, тогда как у Украины может быть такое преимущество по отношению к России «лишь со всем Западом».

«Поэтому автоматичность поставок оружия – да, это круто, но важно, чтобы мы стали частью и инфраструктуры НАТО, и планирования НАТО. То есть то, что НАТО будет делать по сдерживанию России, то, что НАТО будет делать с ослаблением России, должно быть объединено в одну стратегию с нами еще до членства в НАТО. Других вариантов нет. И я считаю, что здесь нужно держать уровень амбиций», — подытожил экс-глава МИД Украины.

Он также заявил, что без присутствия натовской инфраструктуры и войск в Украине чувство безопасности однозначно не появится.

В конце мая американская Wall Street Journal писала, что страны Запада якобы хотят предложить Украине именно израильскую модель безопасности на период до вступления в НАТО, которая, в частности, облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий, а главным гарантом будут выступать США.

Подготовку подобного плана в интервью WSJ подтвердил президент Польши Анджей Дуда, а также на условиях анонимности об этом рассказали газете и другие западные чиновники.

Собеседники WSJ объяснили, что стороны договора о гарантиях безопасности могли бы включать США, Великобританию, Германию и Францию. Высокопоставленные должностные лица в нескольких европейских столицах, в частности в Париже и Берлине, заявили, что «в целом согласны с планом».

В то же время, издание Politico писало, что президент Франции Эммануэль Макрон, по словам источников издания, поддержал «нечто среднее между гарантиями безопасности по израильской модели и полноценным членством в НАТО».

