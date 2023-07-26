Военный обозреватель назвал неожиданную причину того, почему США не предоставляют Украине ATACMS 26 июля, 19:41 Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Radio NV назвал причину того, почему США не предоставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

«Я так думаю, что здесь вопрос не сколько политический, сколько репутационный. Потому что у ATACMS, в отличие, например, от Storm Shadow, совсем другие характеристики и функционал использования. И наши партнеры, партнеры США, они имеют опасения, что ATACMS будут сбиваться российским ПВО, такими комплексами как С-400 Триумф, а также ЗРК Бук-М3, которые имеют возможность перехвата баллистических ракет, баллистических целей», — сказал Коваленко в эфире Radio NV.

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Он добавил, что США не предоставляют Укоаине ATACMS, потому что «если нам, например, предоставят 100 ракет ATACMS и из них будет 15 или 20 перехвачено российской противовоздушной обороной, то это уже удар по репутации».

Сравнивая ситуацию с предоставлением Украине HIMARS, военный обозреватель отметил, что с помощью РСЗО HIMARS Украина успешно уничтожает российские объекты, не потеряв за более чем год ни одной из них.

Также он напомнил, что Украина продемонстрировала возможность уничтожать с помощью Patriot российские Исканеры и Кинжалы, о которых Россия утверждала, что их якобы невозможно перехватить и «все это репутационные плюсы для американского вооружения».

12 июля президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. В Белом доме заявили, что он обсуждает такую возможность с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По данным WP, Вашингтон не передает ВСУ ATACMS из-за небольших собственных запасов.

Ранее в Минобороны США говорили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время, американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности, а комитет Палаты представителей США поддержал соответствующую резолюцию.

