Экс-посол США объяснил, почему нынешнее время благоприятно для контрнаступления Украины 9 мая, 16:15 NV Премиум Украинский военный на линии фронта в Донецкой области, 6 мая 2023 года (Фото:Ukraine Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью NV объяснил, почему нынешнее время благоприятно для контрнаступления Украины.

«Долгая война действительно выгодна России. И я думаю, что в Соединенных Штатах, как и в Европе, растет понимание того, что это контрнаступление имеет потенциал сократить войну, сделать ее короткой», — отметил Тейлор в интервью NV.

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Американский дипломат также предположил, что украинское контрнаступление «может быть решающим», добавив, что война после него будет продолжаться до победы Украины.