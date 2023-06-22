С чем связаны заявления россиян, что Чонгар атаковали Storm Shadow — эксперт 22 июня, 17:35 Поврежденный в ночь на 22 июня мост в Чонгаре (Фото:Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

Руководитель программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в эфире Radio NV рассказал, с чем связаны заявления россиян, что Чонгар якобы атаковали ракетами Storm Shadow.

«То, что они сразу назвали Storm Shadow, каким-то образом может быть связано с последними заявлениями [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, который буквально анонсировал такие удары» — сказал Мельник Radio NV.

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Эксперт отметил, что сейчас в российском информационном пространстве «каждый второй или даже каждый первый комментарий» апеллирует к угрозам Шойгу.

«Видимо, в РФ сразу определили ракету как Storm Shadow, чтобы побудить Шойгу или российское военно-политическое руководство в целом к очередным мерам серьезной эскалации», — предполагает он

Мельник также сказал, что вряд ли атака была спланирована, чтобы «каким-то образом подорвать остатки авторитета Шойгу, репутации перед его непосредственным руководителем».

Ранее Шойгу угрожал ударами по «центрам принятия решений» в Украине, в случае, если Вооруженные силы нанесут удары по оккупированному Крыму.

Он заявил, что использование для атак HIMARS и Storm Shadow будет свидетельствовать о «втягивании США и Великобритании в войну».

Комментируя эти угрозы, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США считают Крым частью Украины и поддерживают ее в отвоевании суверенной территории.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

В Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.