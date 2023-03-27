Ситуация для РФ критическая. Почему на самом деле Путин хочет разместить ядерное оружие в Беларуси — Огрызко 27 марта, 19:29 Российский диктатор Владимир Путин прибег к ядерному шантажу из-за критической для России ситуации на поле боя, считает Владимир Огрызко (Фото:Спутник/Гаврил Григоров/Пол via REUTERS)

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель центра исследования России, в интервью Radio NV объяснил, почему на самом деле российский диктатор Владимир Путин хочет разместить ядерное оружие в Беларуси.

«Это продолжение ядерного шантажа Запада, остающегося последней картой в рукаве кремлевского шулера. Больше аргументов нет, поэтому нужно поднимать ставки», - сказал Огрызко Radio NV.

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По словам экс-министра иностранных дел, посредством ядерной угрозы Россия пытается «нейтрализовать здравомыслящих людей» вопреки тому, что военные специалисты убеждены, что Россия не решится применить ядерное оружие, «потому что этот шаг будет означать, прежде всего, конец тех людей, кто на него пойдет».