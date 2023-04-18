«Технология обезьяньичания». Политолог объяснил, зачем Путин приехал на оккупированную территорию

18 апреля, 18:09
Поделиться:
Кадр видео визита российского диктатора Владимира Путина на оккупированную территорию Херсонской области, опубликованного Кремлем 18 апреля (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Кадр видео визита российского диктатора Владимира Путина на оккупированную территорию Херсонской области, опубликованного Кремлем 18 апреля (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин приехал на оккупированную территорию Украины.

«Во многом они просто копируют Украину. Как только Зеленский приехал в Бахмут, я помню, что сразу, в течение очень короткого времени, Путин появился в Мариуполе. И такие дублирования прослеживаются во всем», — сказал Кошель в интервью Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Ht_U1DgsT1I&t=1s

Он привел пример детей, которые рисуют листовки или картинки для украинских бойцов.

Читайте также:

Путин якобы посетил штаб группы армий Днепр в оккупированной Херсонской области. Видео обнародовал Кремль 18 апреля 2023 года (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS) «Оккупанты ожидают собственного побега». Путин в Херсонской области хотел поднять военным боевой дух, которого уже нет — Хлань

«Проходит определенный период времени, Россия делает точное то же самое. У них даже не хватает воображения, фантазии для того, чтобы придумать что-нибудь другое», — рассказал политолог.

По словам Кошеля, россияне также активно пропагандируют лозунг «слава России – героям слава».

«Для нас это выглядит смешно. Но пропаганда работает именно в таком примитивном, упрощенном виде. Поэтому я не исключаю, что визит Путина может быть связан с этим: "Украинское военное руководство может поехать, украинский президент может быть на передовой, мы не хуже, мы работаем точно так". Это технология копирования, дублирования или обезьяньичания — она на самом деле тоже у них работает», — сказал он.

Читайте также:
«Он же боится». Оккупированные Херсонскую и Луганскую области посещал не Путин, а его двойник — экс-командующий Аэромобильными войсками

18 апреля в Кремле заявили, что Путин якобы посетил временно оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с группировками захватчиков. Там утверждают, что диктатор был там вчера, однако журналисты пришли к выводу, что он мог приехать туда еще на прошлой неделе.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот приезд «спецтуром автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Луганская область Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X