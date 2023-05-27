«Подстелить соломку». Почему Пригожин и российские пропагандисты начали нахваливать украинскую армию — эксперт 27 мая, 08:05 Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и двое его боевиков в Бахмуте, 25 мая 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Основательница инициативы Як не стати овочем Оксана Мороз в интервью Radio NV объяснила, почему главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и российские пропагандисты начали нахваливать украинскую армию.



В эфире Radio NV Мороз связала это с тем, что российские пропагандисты «выдают разные сценарии», чтобы запутать людей.

Основательница инициативы Как не стать овощем также отметила, что в течение значительной части недавнего интервью Пригожина он говорил «много очень приятных вещей»: «что Украина — достойный соперник, Украина получила шанс, получила вооружения».

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«Я не думаю, что это совпадение, что они в унисон начали это говорить. То есть, это четкая линия, которую они ведут для того, чтобы мочь в частности обосновать свои поражения, которые они получат во время реального контрнаступления, а не того, которое они себе придумали. Это первый момент. И второй момент. Им нужно объяснять те поражения и потери, которые они уже понесли. Вот этот вектор — подстелить соломку — абсолютно характерен для российской пропаганды в последнее время», — объяснила Мороз.

По ее словам, российские пропагандисты уже год пытаются объяснить российскому обществу «почему же не так произошло, как хотелось?»

Ранее Пригожин дал большое интервью, в котором расхвалил украинскую армию и раскритиковал войска РФ. В частности, он заявил, что ВСУ имеют высокий уровень организации, подготовки, разведки и различное вооружение. Он прогнозирует проигрыш России в развязанной против Украины полномасштабной войне.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что слова главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что Украина имеет одну из сильнейших армий мира, рассчитаны на внутреннюю аудиторию РФ.

По словам Юсова, перспективы у России «так себе» — это понимает истеблишмент, люди в Кремле, поэтому «виновных ищут уже сейчас» и пытаются «организовать себе политическую жизнь в постпутинской реальности».

