«Логика военных». Резников прокомментировал слова президента Чехии о единственном шансе Украины на контрнаступление 5 апреля, 16:01 Украинский военный на линии фронта неподалеку от Бахмута, 5 апреля (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины будет только один шанс на контрнаступление.

«Я думаю, что в президенте Чешской Республики сейчас больше говорит военный, чем политик, и логика военных такова, что они постоянно просчитывают самые плохие варианты. Но даже если это его оценка, то она носит субъективный характер», - заявил Резников в интервью NV.

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Министр также выразил мнение, что оценка Петра Павела содержит полезный для Украины масседж — «европейские страны должны мощнее объединиться и усилить помощь Украине, чтобы это контрнаступление, этот удар был максимально успешным и эффективным, чтобы не дать шанса врагу сдержать это контрнаступление».

«То есть, его призыв таков. Очень часто публичные заявления политиков, особенно первых лиц, нужно читать и толковать как символы не совсем так, как они прозвучали», — сказал Резников.

В опубликованном 22 марта интервью Süddeutsche Zeitung Петр Павел заявил, что поддержка Украины западными странами может уменьшаться из-за усталости от войны со стороны Запада.

Он добавил, что если поддержка Вашингтона после выборов в США в 2024 году уменьшится, поддержка ряда европейских стран также уменьшится.

По мнению Павела, в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет приступать к каким-либо большим и сложным операциям.

«Этот год является решающим для развития войны», — заявил президент Чехии.

В еще одном интервью, опубликованном 20 марта, Петр Павел говорил, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление, и это должно произойти в течение нескольких месяцев.