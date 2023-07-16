Президент Чехии Павел выдает тайны Запада — дипломат 16 июля, 08:31 Президент Чехии Петр Павел на саммите НАТО в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко в интервью Radio NV прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела на саммите НАТО в Вильнюсе.

11 июля Павел заявил, что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса «более-менее» закроется до конца этого года, связав это с президентскими выборами в США и других странах-союзницах Украины.

Видео дня

«Президент Чехии выдает тайны внутренней кухни Запада. Он не должен был бы об этом говорить, потому что он планы раскрывает», — сказал Осипенко в эфире Radio NV, комментируя эти слова.

Дипломат высказал мнение, что Украине дают большие пакеты оружия «чтобы ослабить Россию, чтобы нашими руками посадить Россию за стол переговоров».

Также, по его словам, Западу нужны положительные для России рычаги влияния, чтобы оторвать ее от Китая и эту роль выполняет то, «что не берем Украину в НАТО».

«С одной стороны ослабляем Россию, выбьем все резервы сейчас на сложном контрнаступлении, через предоставление кассетных боеприпасов, дальнобойного оружия, тылы, все уничтожим, ослабим Россию, России просто отступать не будет куда, она вынуждена будет садиться. А мы освободим часть территорий. То есть президент Чехии немножко выдал планы Запада на вторую половину 2023 года», — подытожил Осипенко.

Весной 2023 года Павел заявлял, что у ВСУ будет только один шанс на контрнаступательные действия против российских оккупантов.

7 июля Павел уточнил, что имел в виду, что Украина будет иметь один шанс на контрнаступление в 2023 году.