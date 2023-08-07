Климкин объяснил, почему саммит по формуле мира Зеленского провели в Саудовской Аравии 7 августа, 16:54 Представители более 40 стран на переговорах в Джидде, 6 августа 2023 года (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV объяснил, почему саммит по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского провели в Саудовской Аравии.

В эфире Radio NV Климкин отметил, что Украине «удается свести Запад и не Запад», — причем незападные страны очень разные.

«Кто-то пытается бежать с нами этот важный марафон, кто-то просто для участия, кто-то — на результат, а кто-то — просто посмотреть на то, что происходит», — описал экс-министр спектр позиций незападных стран относительно войны России против Украины.

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Он назвал «прекрасным» то, что Саудовская Аравия согласилась провести саммит.

«Они имеют свое влияние и свои рычаги на Россию, в частности через игру вокруг цен на нефть. Они имеют особые отношения с китайцами, имеют выходы на многих в незападном мире, имеют традиционно устоявшиеся отношения с Западом. Поэтому они — неплохой медиатор в этой истории. Поэтому вторая встреча в Джидде — это на самом деле очень правильно», — объяснил Климкин.

Экс-министр напомнил, что в Киев приезжал с визитом глава МИД Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

«Нужно ли, чтобы к нам приехал наследный принц? Было бы, конечно, неплохо, но это означало бы реально пощечину Путину. Хочет ли наследный принц это делать сейчас? Думаю, пока нет, но саудиты очень раздражены из-за Путина. Путин же чем занимается? Он берет публично какие-то обязательства по сокращению экспорта нефти, а потом они используют разные схемы, пытаются запихнуть свою нефть с дисконтами и скидками. А это разрушает вообще систему ОПЕК, ОПЕК+. А саудиты находятся в центре этой системы. Поэтому проведение этой встречи в Джидде также означает, пока я бы осторожно сказал, свое „фе“ показали саудиты, в частности наследный принц, Путину», — отметил он также.

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили приверженность принципам ООН и уважению к суверенитету и территориальной целостности.