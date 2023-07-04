Дикий назвал три причины, по которым контрнаступление начали именно сейчас 4 июля, 13:21 NV Премиум Украинский военный рядом с разрушенным российским танком в недавно освобожденной Новодаровке, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий назвал три причины, по которым контрнаступление Вооруженных сил Украины начали именно сейчас.

«Одна из них — гуманитарная. На самом деле мы и так очень надолго оставили наших людей под оккупацией. К сожалению, мы физически раньше никак не могли. Не очевидно, сможем ли даже сейчас, 50 на 50 пока. Идет очень тяжелый бой, и его результат пока предвидеть нельзя. Но все же мы должны были хотя бы попробовать», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

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Он объяснил, что чем дольше люди остаются в оккупации, «тем большее количество из них мы потом не застанем просто», потому что «кого-то пытают и просто уничтожают, кого-то депортируют в Россию».

Вторая причина, по словам экс-командира роты батальона Айдар, исключительно военная.