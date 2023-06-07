«Чрезвычайно важное». Генерал Петреус объяснил, что задерживает контрнаступление Украины и почему оно будет успешным 7 июня, 17:04 NV Премиум Украинские военные на бронемашине в Волчанске Харьковской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Бывший глава ЦРУ и Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус в интервью Radio NV объяснил, что задерживает контрнаступление Украины и почему оно непременно будет успешным.

«Контрнаступление, очевидно, не может произойти до тех пор, пока, как отметил президент Зеленский, некоторые дополнительные системы вооружения не будут интегрированы, в частности, в новые бригады. И даже если бы я знал, когда это может произойти, я бы не спекулировал на этом», — сказал Петреус в интервью NV.

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Американский генерал также отметил, что украинские силы «будут нуждаться в очень серьезном развертывании».