Нардеп Костенко объяснил, почему контрнаступление еще не началось, хотя Зеленский заявил, что ВСУ готовы 5 июня, 14:32 Украинский артиллерист ведет огонь на линии фронта неподалеку от Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV объяснил, почему контрнаступление еще не началось, хотя Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины к нему готовы.

«Если президент и верховный главнокомандующий говорит, что мы готовы, то я не думаю, что он будет кого-то обманывать и будет говорить неправду. Я думаю, готовность к каким-то активным действиям и само начало активных действий — это разные вещи», — сказал Костенко в эфире Radio NV.

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Нардеп отметил, что можно быть готовым нанести удар, но при этом понимать, что сил и средств хватит для удара только в том случае, «если как-то все успешно сложится на той стороне».

«Поэтому я думаю, что сейчас выжидают. Раньше говорили, что погоды нет, сейчас уже погода стабильная. И если активных действий еще нет при том, что погода стабильная, значит, чего-то ждут», — предположил он.

Костенко также рассказал, что в Украину поступила не вся техника, которую обещали партнеры и которая должна будет поступать на замену той, что будет выходить из строя.

«Теперь все ждут, видимо, подходящего времени, когда начать. Потому что все ожидали, что это будет еще в мае. Если оно не начинается, значит на то есть какие-то свои причины. Я надеюсь, что это не видение, например, каких-то действий на картах, которые что-то изменили, и наше командование поняло, что сейчас проводить активные действия безрезультатно», — подытожил депутат.

Он предположил, что контрнаступление Украины может быть осенью, и отметил, что точно время его начала «никто не скажет».

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.