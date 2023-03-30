Даже после ордера на арест Путина. Представитель президента в Раде объяснил, что мешает депутатам ратифицировать Римский статут 30 марта, 14:39 Российский диктатор Владимир Путин может быть арестован на территории 123 государств, ратифицировавших Римский статут (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью Radio NV оябъснил, что мешает Верховной Раде ратифицировать Римский статут даже после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.



«В чем проблема? Действительно, есть уже подготовленные все документы, необходимые для ратификации Римского статута. Проблема состоит в том, что есть решение Конституционного суда (первая юридическая проблема), которое говорит, что не может по Конституции Украины существовать какого-либо дополнительного судебного органа типа Международного уголовного суда», — сказал Вениславский Radio NV.

Видео дня

Он добавил, что эту проблему можно решить «путем правильных формулировок в законе о ратификации», а главная проблема заключается в другом.