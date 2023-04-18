Африка любит Россию. Почему Запад и Глобальный Юг видят войну в Украине по-разному 18 апреля, 07:20 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин общается с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой во время российско-африканского саммита в октябре 2019 года (Фото:Sergei Chirikov / Pool via REUTERS)

Старые и новые обиды толкают страны Африки и Южной Азии в объятия России, смещая фокус с ее агрессии против Украины. О своих претензиях к западным странам и симпатии к Путину жители региона рассказали американской газете The Washington Post.

С начала полномасштабной войны в Украине государства Запада объединились против России в обновленный альянс, который президент США Джо Байден назвал «глобальной коалицией». Но журналисты американского издания предлагают заглянуть за пределы Запада и убедиться: мир далёк от единства во взглядах на этот конфликт.

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«Глобальный раскол по вопросу войны в Украине углубляется. Россия использует разочарование в Соединенных Штатах, чтобы завоевать симпатии на Глобальном Юге», —пишет The Washington Post.

Чтобы лучше понять настроения в этом регионе, американские репортеры пообщались с жителями Южно-Африканской Республики (ЮАР), Кении, Египта и Индии. Размышляя о войне в Украине, те избегали оценок действий агрессора, а вспоминали старые и нынешние обиды на Запад.

Собеседники издания, в частности, упрекали западные страны за колониализм, высокомерие и неспособность выделить столько же ресурсов, сколько тратят на Украину, на разрешение конфликтов в других частях мира — например, на палестинских территориях, в Эфиопии и Демократической Республике Конго.

«Да, я поддерживаю Путина, — признается Фейсал, консультант по организованной преступности в отставке, из египетского Каира. — Мы давно потеряли веру в Запад. Все арабы по эту сторону океана поддерживают Путина и мы рады слышать, что он захватывает земли в Украине».

«Россия была с нами, когда мы были в кандалах, — отмечает 51-летний безработный Элия Ндлову из ЮАР. — Мы не говорим, что Россия делает добро, уничтожая Украину, но если вы спросите нас, где мы стоим в этой борьбе, должны быть честными. Мы никогда не сможем повернуться спиной к России».