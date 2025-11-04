Снайдер объяснил, почему не видит перемирия между Украиной и Россией в ближайшее время

Историк Тимоти Снайдер из Университета Торонто в интервью NV объяснил, почему, по его мнению, перемирия Украины и России в ближайшее время не будет.

«Нет, не вижу (перемирия между Украиной и Россией в ближайшем будущем — ред.). Я разговариваю со многими украинскими офицерами, и ни один из них не видит перемирия, в целом украинцы считают, что война будет продолжаться. Вчера я разговаривал с командиром, который употребил выражение „война на истощение“. И я считаю, что это правильно. Россияне пытаются вас истощить, и можно ли вас истощить, зависит не только от вас, но и от нас», — заявил Снайдер в интервью NV.

Он отметил, что экономические ресурсы Запада позволяют ему поддержать Украину, поскольку они гораздо больше, чем российские.

«Она (Россия — ред.) не должна иметь возможности истощить вас (Украину — ред.). А если вы истощаетесь, то это наша (стран Запада — ред.) вина. И именно наши неправильные решения на Западе способствовали созданию ситуации, в которой вы сейчас находитесь», — сказал историк.

Переговоры Трампа с Россией — последние новости

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что саммит Путина и Трампа не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине.

По их словам, Кремль направил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

По словам одного из американских чиновников, в коммюнике еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

«Эта позиция Кремля фактически отвергает точку зрения президента Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены в их нынешнем положении», — писало Reuters.

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции и жестких требований по Украине, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами РФ и США. Москва не отступила от своих требований, в частности, называя условием прекращения огня обязательства Украины уступить большее количество территорий.

Причем желания Кремля, помимо территориальных уступок, включали и требование резкого сокращения армии Украины и гарантии того, что страна никогда не вступит в НАТО, сообщало FT.

При этом Трамп по-прежнему готов встретиться с россиянами, «там и когда, где, по его мнению, может быть достигнут прогресс», подытожило издание.

2 ноября в Кремле заявили, что сейчас во встрече Трампа и Путина нет необходимости.

