В ПАСЕ готовят резолюцию об отстранении российских и белорусских спортсменов от Олимпиады — депутат 25 апреля, 19:37 МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при нескольких условиях (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы готовит резолюцию, «которая закрепит позицию по поддержанию полного отстранения россиян и белорусов от олимпийского движения».

Об этом сообщила депутат Верховной Рады и член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Она отметила, что, выступая на слушаниях Комитета ПАСЕ по культуре, образованию, медиа и спорту по отстранению спортсменов РФ и Беларуси от участия в международном олимпийском движении, подчеркнула, что участие в Олимпиаде не является базовым правом человека, «в отличие от права на жизнь, которую у украинских спортсменов украла россия».

Видео дня

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, выдвинув несколько требований.

После этого правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где есть россияне, в том числе в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2024 в Париже.

5 апреля Международная федерация конного спорта отказалась допускать к соревнованиям спортсменов из России, несмотря на рекомендации МОК.