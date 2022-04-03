Не упоминая имени. Папа римский резко раскритиковал Путина за вторжение в Украину 3 апреля, 06:31 Цей матеріал також доступний українською Папа римский на Мальте 2 апреля 2022 года (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за полномасштабное вторжение в Украину, не упоминая его имя. Об этом сообщает Vatican News.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Выступая в президентском дворце Мальты 2 апреля, папа Франциск заявил, что «с востока Европы распространились темные тени войны»:



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«Мы думали, что вторжения в другие страны, жестокие уличные битвы и ядерные угрозы — это мрачные воспоминания далекого прошлого… Однако ледяные ветры войны, несущие только смерть, разрушение и ненависть, обрушились на жизни многих людей и затронули всех нас».

Понтифик также упомянул «правителя» с «анахроничными притязаниями на националистические интересы», который разжигает конфликты, в то время как простые люди «чувствуют потребность строить будущее, которое будет одним для всех либо его не будет вообще».

«Сейчас, в ночь войны, обрушившейся на человечество, пожалуйста, не дайте мечте о мире исчезнуть», — призвал он.

Ранее папа Франциск сказал журналистам, что не исключает своего визита в Киев.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский поговорил с понтификом о поиске мира для Украины, зверствах российских оккупантов, гуманитарных коридорах в окруженные города и пригласил его в Украину.

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