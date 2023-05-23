Почему в информационном пространстве за последние месяцы появилось четыре новых «формулы мира» — Огрызко 23 мая, 19:14 Владимир Зеленский призывает к справедливому миру для Украины в Нидерландах, 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV рассказал, почему в информационном пространстве за последние месяцы появилось сразу четыре новых формулы мира: китайская, африканская, ватиканская и бразильская.

«У всех этих мирных инициатив есть на самом деле один общий знаменатель — это Российская Федерация. Не думаю, что здесь надо этому удивляться. Просто наступил тот момент, когда Россия, чувствуя, что дальше будет хуже и очень, сейчас пытается активировать тему об этих мирных переговорах — „все ради мира“. И продвигает этот тезис через своих союзников и партнеров. Таким является для нее, безусловно, Китай, такой является и Бразилия, и Южная Африка, и, к сожалению, таким является и Папа Римский», — заявил Огрызко в эфире Radio NV.

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По словам бывшего главы МИД Украины, Россия пытается «создать международную атмосферу борьбы за мир, устраняя и не отвечая на ключевой вопрос: а кто же этот мир нарушил и что с этим нарушителем надо делать?»

Огрызко отметил, что такая риторика рассчитана на внешнюю аудиторию, потому что для внутренней аудитории «надо наоборот подогревать градус шовинизма, империализма, завоевательства».

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Китай призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

30 апреля Папа Римский Франциск сообщил о создании Ватиканом миротворческой миссии для прекращения войны России против Украины.

10 мая президент Бразилии Лула да Силва заявил о желании посредничества между Украиной и Россией в мирных переговорах. Он сообщил, что уже обсудил эту инициативу с руководством Китая и ОАЭ.

Ранее Лула да Силва призвал Соединенные Штаты прекратить военную поддержку Украины. По его словам, США и Европейский Союз должны «начать говорить о мире».

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины. В начале июня в Киев и Москву собирается отправиться «миротворческая миссия», в которую войдут президенты ЮАР, Египта, Замбии, Республики Конго и Уганды.