«Это долгая игра». РФ хочет превратить страны Центральной Азии в собственные регионы, их существование зависит от ВСУ — Портников 27 мая, 11:39 Встреча лидеров Евразийского экономического союза в Москве, 25 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Sergey Ilyin/Pool via REUTERS)

Украинский публицист и политолог Виталий Портников в интервью Radio NV заявил, что Россия пытается превратить государства Центральной Азии в свои регионы.

«Мы должны осознавать, что политическая программа РФ — это программа восстановления Советского Союза в границах 1991 года. Только этот Советский Союз теперь должен называться Россия. И войной против Украины это просто все началось. Это может продолжаться. Сейчас, о чем вы говорите, Казахстан должен беречь суверенитет. Честно скажу: без отношений с Китаем он может просто не сохранить свое существование как государство, он может просто исчезнуть, стать областями РФ, как и другие страны бывшего Советского Союза», — заявил Портников в эфире Radio NV.

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По словам политолога, «сейчас ни один вопрос еще не решен — от украинского до туркменского» и Россия «будет делать все возможное, чтобы уничтожить эти государства, чтобы превратить их в собственные регионы».

Портников также отметил важность успехов Вооруженных сил Украины для будущего стран бывшего Советского Союза.

«Все зависит от ВСУ. ВСУ защищают не только возможность Украины остаться на политической карте мира, они защищают возможность Казахстана остаться на политической карте мира. И Узбекистана, и Туркмении, и Молдовы. И от того, как пройдет эта война, когда она закончится, через какое время, с какими результатами, будет зависеть, в каких географических границах будет существовать в дальнейшем РФ — в границах Советского Союза или в границах современной России. Или даже в меньших границах, чем современная Россия — мы этого не знаем», — сказал он.

Политолог считает, что следующие 10 лет пройдут в конфликтах, которые определят, как закончатся попытки России восстановить СССР.

«И, возможно, в 2035—2037 году мы сможем дать ответ на вопрос, как закончились эти процессы. Но они будут долгими, сложными, кровавыми, тревожными. Выживут те, кто наберется терпения и сможет играть в долгую. Это долгая игра», — убежден Портников.

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, российский диктатор Владимир Путин заявил, что распад СССР был «гибелью» «исторической России».

По словам Путина, после распада СССР он вынужден был подрабатывать таксистом.

