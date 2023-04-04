«Зависят от силы на поле боя». Столтенберг предположил ситуацию, которая может создать условия для переговоров с РФ 4 апреля, 12:46 Столтенберг заявил, что НАТО хочет видеть Украину, способную освободить больше своих земель и отбросить солдат Путина (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Результаты переговоров непрерывно связаны с силой на поле боя, поэтому нужно оказывать дальнейшую военную поддержку Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«То, чего мы хотели бы, — это видеть Украину, которая способна освободить больше земли, отбросить солдат президента Путина, и тогда это может создать условия для переговоров. Опять же Украина сама решает, какие условия для переговоров приемлемы, какой приемлемый результат. Но мы знаем: происходящее за столом переговоров неразрывно связано с силой на поле боя», — сказал он в интервью Радио Свобода.

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Столтенберг добавил, что если путем переговоров будет решение, при котором Украина завтра победит как независимое суверенное государство, тогда нужно оказать военную поддержку сегодня.

«Наша ответственность как членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить Украину оборудованием, боеприпасами и поддержкой, необходимой для начала новых наступательных действий. И это именно то, что союзники оказывают, оказывая военную поддержку, а также обеспечивая обучение на высоком уровне», — резюмировал он.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.



Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.