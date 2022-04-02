«Единственный инструмент». Экс-прокурор трибунала по Югославии призвала суд в Гааге выдать ордер на арест Путина 2 апреля, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Мужчина держит плакат во время демонстрации в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Экс-прокурор Международного суда трибунала ООН по бывшей Югославии, также расследовавшая военные преступления в Руанде, Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.



Об этом она заявила в интервью швейцарской газете Le Temps, которое цитирует The Guardian.

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Дель Понте назвала Путина военным преступником и подчеркнула: выдача ордера на его арест является важным сигналом, «что следственные действия были проведены». Однако такие действия не обязательно означают, что глава Кремля будет взят под стражу, добавила она.

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«Это единственный существующий инструмент, который позволяет арестовать виновного в военном преступлении и доставить его в МУС. Если он [Путин] останется в России, этого никогда не произойдет. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это был бы сильный сигнал, что против него много государств», — сказала бывшая прокурор.

7 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что коалиция стран создаст специальный трибунал по рассмотрению преступления российской агрессии против Украины.



16 марта Международный суд ООН обязал Россию прекратить вторжение в Украину. Согласно решению суда, до вынесения окончательного решения Россия должна прекратить военные операции, которые начались на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, которые направляет или поддерживает Россия, а также другие организации и лица, которые находятся под контролем России, не предпринимали никаких шагов для продолжения военных действий. Эти решения поддержали 13 судей, против выступили представители России и Китая.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия «не может принять это решение во внимание».

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