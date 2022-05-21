Сводка Генштаба. Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянск и пытаются выйти на админграницу Луганской области

21 мая, 19:25
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Украинский военный в окопе на прифронтовом участке в освобожденной от оккупантов Русской Лозовой Харьковской области, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Украинский военный в окопе на прифронтовом участке в освобожденной от оккупантов Русской Лозовой Харьковской области, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Российские оккупанты готовятся возобновить наступление на славянском и лиманском направлениях, а на донецком — пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на админграницы Луганской области.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 субботы, 21 мая.

На волынском и полесском направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировали; на южнобугском — активных действий военные РФ не проводили.

Видео дня

На северском направлении под обстрел оккупантов попали населенные пункты Черниговской области: Семеновка, Блешня, Горск. По объектам в Житомирской и Полтавской областях нанесли ракетные удары.

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На слобожанском направлении враг ведет боевые действия, чтобы удержать занятые рубежи. Чтобы не допустить выхода украинских войск на госграницу, наносил авиационные удары и обстреливал из артиллерии населенные пункты. В течение дня российские военные осуществляли артобстрелы в районах Великой Камышевахи и Довгенького Харьковской области.

На донецком направлении оккупанты нанесли огневое поражение всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения. Они нанесли авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры в районах Врубовки и Бахмута, а также обстреливали ее в Донецкой и Запорожской областях.

Кроме того, командование армии РФ продолжает скрытую мобилизацию и готовится к новым наступательным действиям.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Славянск Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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