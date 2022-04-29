«Позиция РФ не оставила другого выбора». ОБСЕ решила закрыть специальную мониторинговую миссию в Украине 29 апреля, 09:51 Цей матеріал також доступний українською Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине развернули в марте 2014 года, после оккупации РФ Крыма и вторжения на Донбасс (Фото:OSCE SMM/Facebook)

ОБСЕ решила закрыть Специальную мониторинговую миссию в Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

О таком решении сообщили действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

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Это стало следствие того, что не удалось достичь консенсуса на заседании Постоянного совета ОБСЕ 31 марта относительно продления мандата миссии.

«Это непростое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — отметил Рау.

Он добавил, что организация будет стремиться продолжать свою деятельность в стране в соответствии с существующими обязательствами ОБСЕ.

«Польское председательство продолжит взаимодействие с государствами-участниками с целью изучения альтернативных вариантов будущей роли ОБСЕ в Украине», — отметил он.

Шмид добавила, что ОБСЕ незамедлительно приступит к оперативным, административным и финансовым шагам, чтобы закрыть миссию как можно более ответственно и экономически эффективно. При этом охрана и безопасность членов миссии на всей территории Украины останется приоритетом.

«Мы продолжаем делать все возможное днем и ночью, чтобы поддержать наших украинских коллег, и продолжаем добиваться по всем доступным каналам прекращения задержаний, запугивания и дезинформации, которые так опасны для наших национальных членов миссии», — резюмировала она.

Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине развернули 21 марта 2014 года по запросу правительства Украины и благодаря совместному решению всех 57 государств-участников Организации. Заданием миссии было беспристрастное и объективное наблюдение за ситуацией на Донбассе и составление отчетности о ней, а также содействие диалогу между всеми участниками конфликта.

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С началом полномасштабного вторжения России в Украине Москва начала запрещать деятельность мониторинговой миссии на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что за этим кроется желание России скрывать следы своих военных преступлений.

24 апреля стало известно, что российские оккупанты взяли в плен ряд сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске. Организация добивается их освобождения.

За десять дней до этого независимая экспертная миссия, созданная в рамках Московского механизма ОБСЕ, представила доклад с документированием нарушений прав человека, международного гуманитарного права, а также возможных военных преступлений российских военных в Украине.

Доклад объемом более 100 страниц содержит расследование правозащитных и гуманитарных последствий вторжения РФ в Украину с 24 февраля 2022 года.

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