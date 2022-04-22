Следующие четыре недели определят исход войны в Украине — NYT 22 апреля, 22:51 Цей матеріал також доступний українською Украинский трезубец на двери в Козаровичах Киевской области, 22 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Следующие четыре недели определят исход полномасштабной войны России против Украины с долгосрочными последствиями, которые повлияют на карту Европы в будущие десятилетия, — об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных членов администрации президента США, которые говорили на условиях анонимности.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

По данным NYT, американские чиновники ожидают, что война «будет долгой и изнурительной», и считают, что Украине нужно срочно поставить как можно больше нового оружия, в первую очередь дальнобойную артиллерию и контрбатарейные радары, чтобы остановить наступление России на Донбассе.



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В Вашингтоне считают, что, если Россия сможет прорвать оборону украинских защитников на востоке, у российского диктатора Владимира Путина будет шанс представить свое полномасштабное вторжение в Украину, которое в Кремле называют «специальной военной операцией», как ограниченный успех. После этого Путин может пойти на переговоры о прекращении огня, но использовать Донбасс в качестве рычага влияния.

Если украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе, перед Путиным будет стоять тяжелый выбор: бросить больше сил и средств на войну, «которая может растянуться на годы», или всерьез вести переговоры о мире, пишет NYT. По мнению американских чиновников, первый вариант может означать всеобщую мобилизацию в России и является политически рискованным для российского диктатора.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США назвал следующий месяц поворотным моментом как для России, так и для Украины. По его словам, этот этап войны как будто бы играет на руку России, так как войска страны-агрессора будут передвигаться по более открытой местности, а не увязать в городах. Но в Пентагоне считают, что при наличии нужного оружия, сохранении высокого боевого духа и мотивации украинские защитники могут не только остановить продвижение оккупантов, но и отбросить их назад, сообщает газета.

«Русские сейчас в ослабленном состоянии, от которого они могут оправиться, если у них будет достаточно времени и новых призывников… Поэтому крайне важно ударить по ним сейчас из всего, что мы можем дать украинцам», — цитирует NYT Эвелин Н. Фаркас, высокопоставленную представительницу Пентагона по Украине и России при администрации президента Барака Обамы.

Газета также пишет, что «исход войны остается неясным». Она приводит оценки военных аналитиков, которые считают, что Россия не устранила все просчеты, замеченные в первые недели полномасштабного вторжения. Так, наемники, призывники и военные, которых страна-агрессор перебрасывает с Дальнего Востока и из Грузии, не проходят совместную подготовку. Подразделениям, которые отступили из северных областей Украины, понадобится время на перегруппировку. Некоторые из них, вероятно, снова отправят в бой с подкреплением, а другие понесли такие потери, что оставшийся личный состав соберут в одно новое подразделение, считают аналитики.

«Как только наступление [на Донбассе] начнется в полную силу, Россия понесет еще большие потери… В определенный момент потери будут слишком велики и это ограничит способность российских военных эффективно проводить наступательные операции», — заявил военный эксперт из Исследовательского института внешней политики Роб Ли.

Собеседники газеты считают, что по мере продвижения на Донбассе российские войска могут столкнуться с теми же логистическими проблемами, что и раньше.

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21 апреля президент США Джо Байден во время обращения объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов. Новый пакет помощи включает тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также тактические дроны.

20 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось. Бои идут по всей линии фронта, которая проходит на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

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