Истребители и штурмовики. Авиаэксперт рассказал о преимуществах и недостатках самолетов F/A-18 Hornet, которые могут предоставить Украине

10 июня, 08:02
NV Премиум
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Истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (Фото:LCPL John Mcgarity, USMC/Wikipedia)

Истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (Фото:LCPL John Mcgarity, USMC/Wikipedia)

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью Radio NV рассказал о преимуществах и недостатках самолетов F/A-18 Hornet, которые могут предоставить Украине.

В эфире Radio NV Романенко напомнил, что у этих самолетов прочное шасси и два двигателя, и для украинских аэродромов эти самолеты были бы наиболее подходящими из всех западных истребителей.

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«К тому же, это достаточно популярная машина. Но она не популярна у наших соседей. Если мы перейдем на F-18, организуем какое-то подразделение, у нас возникнут огромные проблемы с их ремонтом, с их обслуживанием. Потому что ни одна из соседних стран [их не имеет]», — отметил он.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Истребители F-18 Война в Украине Российско-украинская война Истребитель Бомбардировщики Война России против Украины радио NV

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