Истребители и штурмовики. Авиаэксперт рассказал о преимуществах и недостатках самолетов F/A-18 Hornet, которые могут предоставить Украине 10 июня, 08:02 NV Премиум Истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (Фото:LCPL John Mcgarity, USMC/Wikipedia)

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью Radio NV рассказал о преимуществах и недостатках самолетов F/A-18 Hornet, которые могут предоставить Украине.

В эфире Radio NV Романенко напомнил, что у этих самолетов прочное шасси и два двигателя, и для украинских аэродромов эти самолеты были бы наиболее подходящими из всех западных истребителей.

Видео дня

«К тому же, это достаточно популярная машина. Но она не популярна у наших соседей. Если мы перейдем на F-18, организуем какое-то подразделение, у нас возникнут огромные проблемы с их ремонтом, с их обслуживанием. Потому что ни одна из соседних стран [их не имеет]», — отметил он.