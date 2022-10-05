Новый опрос в Словакии показал, что почти 50% жителей страны желают победы Украины в войне с РФ 5 октября, 10:55 В Словакии провели новый опрос касательно войны РФ против Украины, его результаты кардинально отличаются от предыдущего (Фото:Tomas/Unsplash)

47% граждан Словакии желают, чтобы Украина выиграла в войне с Россией.

Таковы результаты исследования, проведенного словацким аналитическим центром GLOBSEC совместно с центром опроса общественного мнения Focus.

Россию в полномасштабном противостоянии поддерживают 19% опрошенных словаков.

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Эти результат значительно отличаются от тех, которые опубликовали в Словакии в сентябре. Тогда в опросе утверждалось, что большая часть граждан Словакии в войне, что идет в Украине, поддерживают Россию.

Исследование и его результаты подняли волну возмущения и удивления как со стороны граждан Украины, так и среди словаков, которые поддерживают борьбу Украины за свой суверенитет. В то время как сами исследователи называют исследование репрезентативным для онлайн-населения Словакии.

В нынешнем опросе 24% словаков заявили, что им все равной, чем закончится война России против Украины. Еще 10% респондентов затруднились с ответом.

Более безразличное отношение к войне проявляла молодежь, в частности, 33% опрошенных в возрасте 18−34 года.

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Больше всего победы России в войне против Украины хотят избиратели праворадикальной партии Республика (55%) и популистской SMER-SD, которой руководит экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо (36%).

Словакия поддерживает Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оказывая, в том числе, и военную помощь.

Президент Словакии Зузана Чапутова была среди тех, кто требовал от НАТО увеличить военную поддержку Украины для борьбы с российскими оккупантами.