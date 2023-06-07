«Россияне рассыплются». Новое наступление Украины будет мощнее, чем под Харьковом — генерал Петреус

7 июня, 18:49
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Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, 28 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, 28 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ и Центральное Командование Вооруженных сил США, в интервью NV спрогнозировал, что новое наступление Украины будет более мощным, чем под Харьковом.

В интервью NV Петреус напомнил, что во время наступательной операции Украины под Харьковом в прошлом году, оккупанты «сломались» и «начали буквально бежать, сдаваться в плен, погибать».

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«Я думаю, что это наступление будет гораздо, гораздо более мощным, гораздо более впечатляющим, с достижением реальных комбинированных эффектов. И теперь с использованием преимущественно западных танков, боевых машин пехоты, артиллерийских установок, колесных систем и так далее — россияне этого еще не видели. Я имею в виду, что это, я думаю, сломает их линии. Я думаю, что они рассыплются. Я думаю, что они начнут разрушаться», — заявил американский генерал.

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Он отметил, что российские подразделения сейчас не являются сплоченными единицами, поскольку россияне не выводили их из боя, когда они несли большие потери, для переподготовки и наполнения людьми и техникой, а лишь «заталкивают больше людей в эти подразделения».

«Такая индивидуальная замена солдата не является хорошей стратегией. Мы, кстати, поняли это во Вьетнаме. И именно поэтому в Ираке и Афганистане мы использовали замену подразделений, а не индивидуальную замену», — отметил Петреус.

7 июня секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявления российских оккупантов о том, что якобы контрнаступление Украины уже началось.

По его словам, оккупанты ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции.

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«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят», — сказал он.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью NV Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Дэвид Петреус Война России против Украины

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