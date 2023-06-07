«Россияне рассыплются». Новое наступление Украины будет мощнее, чем под Харьковом — генерал Петреус 7 июня, 18:49 Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, 28 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ и Центральное Командование Вооруженных сил США, в интервью NV спрогнозировал, что новое наступление Украины будет более мощным, чем под Харьковом.

В интервью NV Петреус напомнил, что во время наступательной операции Украины под Харьковом в прошлом году, оккупанты «сломались» и «начали буквально бежать, сдаваться в плен, погибать».

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«Я думаю, что это наступление будет гораздо, гораздо более мощным, гораздо более впечатляющим, с достижением реальных комбинированных эффектов. И теперь с использованием преимущественно западных танков, боевых машин пехоты, артиллерийских установок, колесных систем и так далее — россияне этого еще не видели. Я имею в виду, что это, я думаю, сломает их линии. Я думаю, что они рассыплются. Я думаю, что они начнут разрушаться», — заявил американский генерал.

Он отметил, что российские подразделения сейчас не являются сплоченными единицами, поскольку россияне не выводили их из боя, когда они несли большие потери, для переподготовки и наполнения людьми и техникой, а лишь «заталкивают больше людей в эти подразделения».

«Такая индивидуальная замена солдата не является хорошей стратегией. Мы, кстати, поняли это во Вьетнаме. И именно поэтому в Ираке и Афганистане мы использовали замену подразделений, а не индивидуальную замену», — отметил Петреус.

7 июня секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявления российских оккупантов о том, что якобы контрнаступление Украины уже началось.

По его словам, оккупанты ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции.

«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят», — сказал он.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.