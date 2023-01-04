Ни одна разведка мира не давала Украине шанса в войне — Данилов

4 января, 20:06
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ни одна западная разведка не считала, что Украина выстоит после полномасштабного вторжения России. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По словам Данилова, с 30 октября многие представители «разных спецструктур» стран-партнеров предупреждали, что Украину ожидает оккупация, ликвидация высшего военно-политического руководства, создание концлагерей и фильтрационных лагерей.

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«Это то, что они нам говорили. Я всем им говорил, что вы нас просто не знаете. Такого не будет. Хочу, чтобы у вас было понимание: ни одна разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса от слова совсем. Они все считали, что у нас не будет таких способностей», — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что почти на каждой встрече партнеры предупреждали, что задача россиян № 1 — уничтожение руководства Украины.

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Данилов также сказал, что первый план оккупантов заключался в том, чтобы до 7 марта захватить левый берег Украины и Киев. По его словам, с этим был связан приезд беглого экс-президента Виктора Януковича в Минск в это время.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги 2022 года и рассказал, что Силы обороны освободили 40% захваченных после 24 февраля территорий и 28% всех оккупированных страной-агрессором РФ территорий. После освобождения правобережной части Херсонской области площадь деоккупированных территорий достигла почти 40 тыс. кв. км.

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Защитники Украины уничтожили более 100 тысяч российских оккупантов, 3 тыс. танков, 6 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. артсистем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов. Только Воздушные Силы сбили 1893 воздушные цели.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   СНБО Разведка Алексей Данилов Война России против Украины

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