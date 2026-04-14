Убийства и изнасилования. Как изменилась статистика преступлений в РФ с возвращением с войны наемников и что с этим делает Кремль

Бывшие заключенные, завербованные из российских колоний для участия в так называемой «СВО» против Украины, после возвращения с фронта все чаще фигурируют в делах о тяжких преступлениях в России. (Фото: DR)

NV собрал данные независимых изданий, судебную статистику и оценки международных экспертов о масштабе преступлений, которые совершают вернувшиеся с войны участники так называемой «СВО».

Каждый шестнадцатый из официально вернувшихся с войны в Украине россиян уже успел получить решение суда — от избиения до убийства. В подавляющем большинстве случаев жертвами становятся не незнакомцы, а друзья, родственники, знакомые, случайные гражданские.

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Эти данные NV приводит в статье Бумеранг Путина возвращается о всплеске тяжких преступлений в России из-за войны против Украины. Статья опирается на судебную статистику РФ, подсчеты независимых российских изданий и выводы международных исследователей.

Масштаб проблемы становится понятен из судебных дел: если в 2021 году в гарнизонные военные суды России поступило 21 дело об убийстве с участием военнослужащих, то в 2025-м — уже 352. Дел об изнасиловании за тот же период — 30 против 116.

Новая газета Европа, российское издание в изгнании, нашла 8 тыс. приговоров с 2022 года, где фигурируют участники так называемой «СВО». А Вёрстка, одно из немногих независимых изданий, которое до сих пор работает в России, еще в конце прошлого года подсчитало: вернувшиеся наемники убили или серьезно покалечили по меньшей мере 1.016 человек — и эта цифра с тех пор только растет.

«Массовое возвращение вооруженных, травмированных и криминализированных участников войны привело к резкому росту домашнего насилия», — констатировала в декабре 2025 года украинская Служба внешней разведки.

По данным, которые сама РФ подала в ООН, в 2024-м от домашнего насилия погибли 963 россиянки — годовой максимум за последние пятнадцать лет. Мариана Кацарова, спецдокладчик ООН по правам человека по России, прямо связала это с ростом насилия после возвращения наемников. По ее оценке, Кремль привлек к войне около 170 тыс. человек, осужденных именно за насильственные преступления. Их сначала отправили убивать за границу, а потом вернули домой — с деньгами, оружием и президентским помилованием.

При этом реальная картина, скорее всего, еще хуже: действующее законодательство РФ позволяет обвиняемым в избиениях, похищениях и даже угрозах убийством подписать контракт с армией — после чего уголовные дела закрываются. Война одновременно генерирует новое насилие и «вымывает» его из официальной статистики.

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Как пояснили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины: возвращенные с фронта — это «не романтизированные герои, а люди с оружием». И масштаб угрозы, которую они несут, Россия только начинает осознавать.